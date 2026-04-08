O menino autista João Raspante Neto, 13, encontrado morto na madrugada de terça-feira (7), em Marília, interior de São Paulo, pode ter entrado em uma lagoa para nadar, segundo a Defesa Civil municipal.

João desapareceu da chácara da família, na segunda-feira (6), e o corpo foi localizado em uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, que fica nas imediações.

Fo feita uma varredura em área de aproximadamente 2,5 km², até que os chinelos do adolescente foram encontrados perto da cerca da estação de tratamento.