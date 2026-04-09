09 de abril de 2026
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PRESO

Empresário de 70 anos avança com carro sobre entregadora

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
O caso aconteceu no distrito de Cezar de Souza, e foi registrado por câmeras de segurança.
O caso aconteceu no distrito de Cezar de Souza, e foi registrado por câmeras de segurança.

Um empresário de 70 anos foi preso por tentativa de homicídio após lançar o carro contra uma entregadora de aplicativo, de 26 anos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no distrito de Cezar de Souza, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram quando o veículo atinge a moto da vítima, que cai na via. Um micro-ônibus escolar freou para evitar que ela fosse atingida novamente. A mulher sofreu ferimentos nos joelhos, recebeu atendimento e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que teve a passagem fechada diversas vezes e buzinou para alertar o motorista. Ela afirmou que, ao tentar ultrapassar o carro e emparelhar com o veículo, foi xingada e, em seguida, atingida.

Sandro Constantino Guazzelli negou intenção de matar. Ele declarou que foi ameaçado, que a moto se enroscou no pneu do carro e que perdeu o controle da direção. Disse ainda que permaneceu dentro do veículo até a chegada de um policial militar porque estava cercado por motoboys.

A Polícia Civil informou que a entregadora vai responder por dirigir sem habilitação. Em depoimento, ela confirmou que utilizava moto alugada para fazer as entregas e complementar a renda como cabeleireira.

O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não informou se a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Com informações do Metrópoles.

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