Um empresário de 70 anos foi preso por tentativa de homicídio após lançar o carro contra uma entregadora de aplicativo, de 26 anos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no distrito de Cezar de Souza, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram quando o veículo atinge a moto da vítima, que cai na via. Um micro-ônibus escolar freou para evitar que ela fosse atingida novamente. A mulher sofreu ferimentos nos joelhos, recebeu atendimento e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que teve a passagem fechada diversas vezes e buzinou para alertar o motorista. Ela afirmou que, ao tentar ultrapassar o carro e emparelhar com o veículo, foi xingada e, em seguida, atingida.