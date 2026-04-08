O Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz e bloqueou a passagem de navios petroleiros pela rota marítima, em resposta a ataques israelenses no Líbano, contra o Hezbollah. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela agência Fars News, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica. Com informações do Reuters.

Segundo fontes do setor de navegação, embarcações que tentavam cruzar o estreito receberam mensagens atribuídas à Marinha iraniana com ameaças diretas. O comunicado afirmava que qualquer navio que tentasse entrar na área seria alvo e destruído.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas para o transporte global de petróleo, e a interdição ocorre em meio à escalada de tensão envolvendo Irã, Israel e o Hezbollah.