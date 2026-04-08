A Polícia Militar instaurou procedimento para apurar a conduta de cinco policiais flagrados agredindo um homem durante um baile funk na zona sul de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima já imobilizada sendo atingida com socos, chutes e golpes de cassetete. Com informações do SBT News.

O caso aconteceu no último fim de semana, durante operação contra os chamados “pancadões” na capital paulista. Segundo a corporação, a ação resultou na apreensão de seis veículos roubados, 170 motocicletas e na aplicação de mais de R$ 1 milhão em multas.

Em nota, a PM informou que não admite desvios de conduta e que também analisa as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes. A apuração busca esclarecer se houve abuso de autoridade. Caso sejam constatadas irregularidades, os envolvidos ficam sujeitos a sanções administrativas e responsabilização criminal.