Um incêndio de grandes proporções atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (8). Cerca de 60 bombeiros atuaram no combate às chamas. Não há registro de feridos.

De acordo com a Defesa Civil, o fogo está controlado e as equipes permanecem no local realizando o trabalho de rescaldo.

Ao SBT News, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, informou que, após a contenção do incêndio, o prédio deve passar por obras de reforma. Segundo ele, o sistema de combate a incêndio funcionou, o que contribuiu para reduzir os danos, principalmente na parte interna da estrutura.