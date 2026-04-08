08 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BUNKER DO CRIME

PM estoura esconderijo e apreende quase 50 toneladas de maconha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via TV Globo
Além da maconha, os policiais apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas encontrados próximos ao esconderijo.
Além da maconha, os policiais apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas encontrados próximos ao esconderijo.

A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas de maconha durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (7). A droga estava escondida no bunker improvisado no terraço de uma fábrica na comunidade Nova Holanda.

Segundo a corporação, esta é a maior apreensão de entorpecentes no estado em uma única ação. O material foi localizado por cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC): os animais são treinados para identificar partículas de odor da droga em diferentes ambientes.

A retirada do entorpecente mobilizou dezenas de agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões com capacidade para cinco toneladas cada.

Além da maconha, os policiais apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas encontrados próximos ao esconderijo.

Participaram da operação mais de 250 policiais militares, incluindo equipes do Comando de Operações Especiais, Bope, Batalhão de Choque, Recom, Batalhão Tático de Motociclistas e do 22º BPM. O policiamento foi reforçado no entorno para evitar bloqueios em vias expressas da região.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários