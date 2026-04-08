A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas de maconha durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (7). A droga estava escondida no bunker improvisado no terraço de uma fábrica na comunidade Nova Holanda.

Segundo a corporação, esta é a maior apreensão de entorpecentes no estado em uma única ação. O material foi localizado por cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC): os animais são treinados para identificar partículas de odor da droga em diferentes ambientes.

A retirada do entorpecente mobilizou dezenas de agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões com capacidade para cinco toneladas cada.