Graças a um gol do camisa 10 Matheus Pereira, o Cruzeiro iniciou a sua caminhada na edição 2026 da Copa Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre o Barcelona (Equador), na noite desta terça-feira (7) no Estádio Monumental de Guayaquil.

Com o triunfo fora de casa, a Raposa aparece com três pontos no Grupo D da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge não teve uma boa atuação na etapa inicial. Assim, seguiu para o intervalo sem superar o goleiro Contreras. O gol da vitória saiu apenas aos sete minutos do segundo tempo. O lateral Fagner levantou a bola na área e Matheus Pereira chegou com extrema liberdade para marcar de cabeça.