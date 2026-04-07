O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Abbas Araqchi, informou nesta terça-feira (7), em nota oficial, que seu país irá cessar os ataques, desde que não sofra ataques e ameaças.
A mensagem foi divulgada após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter concordado em "suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de duas semanas".
Araqchi disse ainda que haverá trânsito seguro pelo Estreito de Ormuz nas próximas duas semanas em coordenação com as Forças Armadas iranianas. O estreito é uma das principais canais de transporte marítimo do petróleo global.
"Durante duas semanas, a passagem segura através do Estreito de Ormuz será possível com a coordenação das Forças Armadas do Irã e tendo em conta as restrições técnicas existentes", diz a nota do ministro iraniano.
A proposta da suspensão dos ataques foi apresentada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, que tem feito a intermediação de um acordo entre Irã e Estados Unidos.
O Conselho Supremo de Segurança do Irã disse também que as negociações com os Estados Unidos começarão na sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad, capital paquistanesa, informou a mídia estatal iraniana, acrescentando que as negociações não sinalizam o fim da guerra.
O Paquistão apresentou a proposta iraniana com 10 pontos a Washington. Segundo Trump, a proposta "é uma base viável para negociar".
Veja os 10 pontos da proposta
- EUA devem se comprometer, em princípio, a garantir a não agressão;
- Controle contínuo do Irã sobre o Estreito de Ormuz;
- Direito do Irã ao enriquecimento de urânio;
- Retirada de todas as sanções primárias ao Irã;
- Retirada de todas as sanções secundárias ao Irã;
- Revogação de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU;
- Revogação de todas as resoluções do Conselho de Governadores da AIEA;
- Pagamento de indenização pelos danos causados ao Irã;
- Retirada das forças militares dos EUA da região;
- Fim da guerra em todas as frentes, incluindo contra forças de resistência do Líbano.