O Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU, na Unicamp, recebeu a Dra. Andressa G. P. Almeida para mais uma Reunião Científica, abordando o tema: “A Foniatria que todo otorrino deve saber para a prática clínica”. Foi um período de troca de conhecimento e de fortalecimento da prática médica baseada na atualização contínua. A recepção contou com a presença da diretoria do Instituto, Dr. Arthur Menino Castilho, Dr. Agrício Crespo e Dra. Rebecca Maunsell.