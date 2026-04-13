14 de abril de 2026
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VETERINÁRIA

Congresso animal


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Divulgação

As veterinárias Caroline Bento e Eliane Benati, do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass), participaram do congresso Animal Health Science 2026, no Expo Center Norte, na capital paulista. Foram três dias de apresentações em diversas áreas, a exemplo de felinos, nefrologia, endocrinologia, dor, comportamento, oftalmologia, enfim, as médicas-veterinárias acompanharam novidades em técnicas e avanços da medicina veterinária. O objetivo é manter o atendimento qualificado, seguro e atualizado aos pacientes do HVT.

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