A consulta ginecológica também é um espaço de diálogo. A Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti, ginecologista, defende um atendimento baseado na confiança, no respeito às individualidades e na compreensão das queixas físicas e emocionais das pacientes. Um cuidado que reconhece que saúde feminina envolve corpo, mente e contexto de vida.