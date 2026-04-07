07 de abril de 2026
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CONFIANÇA

Consulta envolve corpo, mente e contexto de vida


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Cacá Santoro/Divulgação

A consulta ginecológica também é um espaço de diálogo. A Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti, ginecologista, defende um atendimento baseado na confiança, no respeito às individualidades e na compreensão das queixas físicas e emocionais das pacientes. Um cuidado que reconhece que saúde feminina envolve corpo, mente e contexto de vida.

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