Neymar ainda era quase inquestionável na seleção brasileira, líder técnico de um elenco que já era comandado por Tite havia mais de seis anos. O tempo permitiu ao treinador obter um bom conhecimento dos jogadores à sua disposição para, entre o Mundial de 2018 e o de 2022, manter a base do time.

Assim era o Brasil na última vez em que duelou com a Croácia, nas quartas de final Copa do Mundo do Qatar. A formação croata eliminou a equipe verde e amarela nos pênaltis.

Pouco mais de três anos após aquele embate, os dois times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. Desta vez, em um amistoso, o último de ambos antes da convocação para o Mundial deste ano.