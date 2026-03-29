Antonelli vence no Japão e é líder; Piastri rouba a cena
Kimi Antonelli caiu da pole position para a sexta colocação após os primeiros metros do GP do Japão, mas venceu pela segunda vez na carreira e assumiu pela primeira vez a liderança do mundial de Fórmula 1.
Ele contou com a ajuda de um Safety Car, que saiu depois que os líderes Oscar Piastri e George Russell tinham parado. O australiano da McLaren foi personagem importante na corrida, conseguindo segurar Russell, que não teve uma boa corrida e foi o quarto, atrás também de Charles Leclerc, da Ferrari.
Com o resultado, Antonelli soma 72 pontos, contra 63 de Russell.
Piastri consegue segurar Russell
As duas Mercedes largaram mal: o pole Antonelli caiu para sexto e o segundo colocado Russell perdeu duas posições. Terceiro no grid, Piastri, fazendo sua primeira volta em uma corrida neste ano, assumiu a liderança, com Leclerc em segundo.
Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras corridas, em que as Mercedes perderam posições para as Ferrari, mas conseguiram se recuperar e fazer dobradinhas, as McLaren, com o mesmo motor, conseguiram segurar os carros alemães. E, quando Piastri fez sua parada, no final da volta 18, ele ainda era o líder, com Russell em segundo e Antonelli em terceiro.
MUDANÇA
Três voltas depois, Russell parou, pouco antes de Ollie Bearman perder sua Haas e bater com violência, causando um Safety Car. Foi um acidente, inclusive, que demonstrou por que os pilotos estavam alertando sobre os perigos deste regulamento, pois havia uma grande diferença de velocidade entre ele e Franco Colapinto, o que fez o britânico perder o controle de sua Haas.
Com isso, Antonelli, que ainda não tinha parado, se viu de volta na liderança, com Piastri em segundo e Russell em terceiro. Para piorar a situação do então líder do campeonato, o piloto da Mercedes foi ultrapassado por Lewis Hamilton na relargada, e por Charles Leclerc voltas depois.
Na ponta, Antonelli mostrou a superioridade da Mercedes e terminou mais de 13s à frente de Piastri.
Audi larga mal, Bortoleto tem corrida movimentada e é 13º
Gabriel Bortoleto tinha feito uma boa classificação, colocando a Audi em nono lugar, e o carro tinha mostrado um bom ritmo também por todo o fim de semana.
Mas a corrida de Bortoleto e de seu companheiro Nico Hulkenberg foi complicada pela largada: ambos os carros patinaram nos primeiros metros, com o brasileiro perdendo quatro colocações e o alemão, seis.
Ao tentar ultrapassar Liam Lawson, Bortoleto ficou sem bateria e foi passado de volta pelo neozelandês e também por Franco Colapinto e Ollie Bearman. Enquanto seus rivais diretos pararam, o brasileiro continuou na pista, e foi um dos que lucraram com o Safety Car.
Com isso, Bortoleto voltou à zona de pontuação, em décimo. Mas perdeu posições na relargada e terminou em 13º. O brasileiro estava bastante frustrado no rádio com a falta de velocidade de reta de sua Audi.
A Fórmula 1 agora só volta dia 3 de maio, com o GP de Miami. Isso porque os dois eventos que seriam realizados em abril, no Oriente Médio, foram cancelados.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO GP DO JAPÃO
1º Kimi Antonelli (Mercedes)
2º Oscar Piastri (McLaren)
3º Charles Leclerc (Ferrari)
4º George Russell (Mercedes)
5º Lando Norris (McLaren)
6º Lewis Hamilton (Ferrari)
7º Pierre Gasly (Alpine)
8º Max Verstappen (Red Bull)
9º Liam Lawson (Racing Bulls)
10º Esteban Ocon (Haas)
11º Nico Hulkenberg (Audi)
12º Isack Hadjar (Red Bull)
13º Gabriel Bortoleto (Audi)
14º Arvid Lindblad (Racing Bulls)
15º Carlos Sainz (Williams)
16º Franco Colapinto (Alpine)
17º Sergio Perez (Cadillac)
18º Fernando Alonso (Aston Martin)
19º Valtteri Bottas (Cadillac)
20º Alex Albon (Williams)
Abandonaram:
21º Lance Stroll (Aston Martin)
22º Ollie Bearman (Haas)