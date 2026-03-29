Defensor da ampliação do palanque do presidente Lula, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reconheceu, neste sábado (28), que MDB e PSD não integrarão a aliança pela reeleição do petista.

Aliados de Lula empreenderam esforços para contar, ao menos, com o MDB na coligação. O próprio presidente chegou a se reunir com dirigentes do partido, acenando com a possibilidade de ocuparem a vice na chapa. Mas, segundo Edinho, essas alianças se darão apenas nos estados.

"Penso que as alianças com o PSD e MDB serão construídas nos estados. Não creio em aliança nacional com esses partidos, temos que respeitar as contradições", diz Edinho, em alusão às diferenças internas das legendas.