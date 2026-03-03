Três adolescentes foram apreendidos, na quinta-feira (26), por ato infracional análogo a estupro coletivo contra uma menina de 13 anos, em Manaus.

A vítima, conforme a Polícia Civil do Amazonas, foi obrigada a manter relação sexual com os suspeitos, além de sofrer outras agressões físicas. Trio teria filmado a violência e postado em redes sociais.

A agressão aconteceu no início do mês, no dia 3 de março, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, segundo a polícia.