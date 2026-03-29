As 50 cidades brasileiras que mais destroem a vegetação têm renda 27% inferior à média dos municípios do país, aponta levantamento da Folha.

A análise comparou o desmatamento acumulado de 2008 a 2022, segundo o sistema Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), com o rendimento mensal por município em 2022, o dado mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em média, a renda nacional do trabalho das pessoas de 14 anos ou mais era de R$ 2.850,64 em 2022, sem o ajuste da inflação. Nas cidades que lideram a devastação da natureza, o valor cai para R$ 2.092,68.