O policial penal e ex-diretor de um presídio na Bahia suspeito de matar a companheira a tiros e tentar suicídio na sequência, em um hotel de Aracaju (SE), recebeu hoje alta do hospital onde estava internado na capital sergipana.

Tiago Sostenes Miranda de Matos, 37, foi internado em estado grave no Hospital de Urgência de Sergipe, onde passou por cirurgia. Ele deu entrada no hospital no último domingo (22), após ser encontrado ferido em um hotel no bairro de Atalaia, em Aracaju, onde sua namorada, Flávia Barros, de 38 anos, foi encontrada morta.

A alta do policial penal foi confirmada pela Secretaria da Saúde sergipana. Quando foi socorrido, ele apresentava indícios de tentativa de suicídio, segundo a Polícia Civil.