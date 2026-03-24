O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani (PODE), e sua esposa, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram nesta segunda-feira (23) em um acidente de trânsito na Rodovia SP-319, na cidade de Taquaritinga.

Nelson dirigia um Corolla Toyota quando bateu na traseira de um caminhão. De acordo com a Polícia Militar, a batida ocorreu por volta das 22h30 na altura do km 2.500, sentido oeste.

Com o impacto, o automóvel ficou preso ao veículo de carga e foi arrastado. Ainda segundo a corporação, ele foi levado até o o km 9,200, momento em que o condutor do caminhão percebeu o ocorrido e parou.