Diversão garantida para as famílias da região de Campinas. O Parque Dom Pedro recebe uma atração temática gratuita inspirada no universo de Lilo & Stitch, que promete encantar crianças e adultos. Até 12 de abril, a Praça de Eventos Alameda do shopping se transforma em um espaço imersivo com clima havaiano, reunindo atividades como simulador de surf, desafios em videogame, oficinas criativas para personalizar o Stitch, sessões de dança com “Just Dance Disney” e um cenário especial para fotos. A experiência é gratuita e funciona durante o horário do shopping. Saiba mais em https://parquedpedro.com.br/