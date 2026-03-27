Isa Santini está RADIANTE com uma notícia maravilhosa para todas nós! Um novo capítulo para o bem-estar premium em Campinas!

O Ateliê Beauty e o Grupo SIX unem forças para criar um ecossistema inédito de longevidade e alta performance. Em abril, inaugura a nova unidade dentro da SIX Sport Life Campinas, integrando estética funcional e saúde esportiva em um só lugar.

Onde o treino encontra a recuperação; onde a estética serve à funcionalidade. Prepare-se para vivenciar o autocuidado de forma sistêmica e elevar sua melhor versão! Já estou ansiosa! Siga e saiba mais em @ateliebeautyoficial