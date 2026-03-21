21 de março de 2026
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R$8 MILHÕES

Veja o resultado do concurso 2987 da Mega-Sena deste sábado

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O concurso 2987 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (21), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para esta edição é de R$8 milhões.

Abaixo, você confere os números sorteados:

47 – 16 – 28 – 20 – 46 – 17

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, às 21h.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Para quem acerta os seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões.


Ainda não se sabe se houve ganhadores na faixa principal ou se o prêmio acumulou para o próximo sorteio. A Caixa deve divulgar em breve informações sobre apostas vencedoras e premiações.

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