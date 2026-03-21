Ronaldo Ferreira, de 20 anos, foi preso novamente na noite de sexta-feira (20) após a Justiça decretar prisão preventiva por agredir a ex-namorada dentro de um elevador em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ele havia sido detido em flagrante na terça-feira (17), mas foi solto após audiência de custódia. Na quinta (18), a pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a nova prisão. O mandado foi cumprido por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na decisão liminar, o desembargador Paulo Sorci apontou gravidade no caso e risco à vítima. Segundo o magistrado, em liberdade, o investigado pode “reiterar condutas violentas contra a vítima ou mesmo se evadir”, o que compromete a ordem pública e a integridade física e psicológica da mulher. O caso ainda será analisado pela 2ª Câmara de Direito Criminal.

A vítima, a operadora de telemarketing Byanca Aparecida dos Santos, de 20 anos, relatou medo após a soltura do agressor. “Eu estou em choque, não sei o que fazer. Eles me liberaram no meu trabalho bem mais cedo quando ficaram sabendo que ele tinha sido solto. Todo mundo está em choque, com medo de acontecer algo comigo”, afirmou. “Eu mesma estou pedindo muito pra Deus que não aconteça nada comigo.”