Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter organizado uma reunião com a cantora Anitta, o irmão dela e quatro empresários ligados ao setor de apostas esportivas.

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O diálogo, datado de 9 de setembro de 2024, foi enviado à então namorada de Vorcaro, Martha Graeff. Na conversa, ele afirma que o encontro seria rápido e informa que participariam “quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”.