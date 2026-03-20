Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter organizado uma reunião com a cantora Anitta, o irmão dela e quatro empresários ligados ao setor de apostas esportivas.
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O diálogo, datado de 9 de setembro de 2024, foi enviado à então namorada de Vorcaro, Martha Graeff. Na conversa, ele afirma que o encontro seria rápido e informa que participariam “quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”.
Em outro trecho, Graeff diz que não pretendia encontrar a cantora. Vorcaro pergunta se ela se importaria em ver o grupo, e recebe resposta negativa.
Dois dias depois das mensagens, Anitta participou do MTV Video Music Awards, em Nova York, onde Vorcaro residia à época. Não há detalhes sobre qual empresa de apostas foi mencionada na conversa. A plataforma Bet.Bet patrocinou a turnê “Ensaios da Anitta” em 2025.
As mensagens integram investigação da PF que embasa a terceira fase da Operação Compliance Zero. Não há indicação de que a cantora seja investigada ou tenha relação com o caso envolvendo o Banco Master.
Com informações do Metrópoles.