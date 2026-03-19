A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) cortou o microfone da deputada Júlia Zanatta (PL-SC) durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nessa quarta-feira (18). A interrupção foi registrada em vídeo. Segundo parlamentares da oposição, além de impedir a fala da colega, a presidente do colegiado também barrou a tramitação de requerimentos apresentados pelo grupo.
De acordo com as deputadas, propostas protocoladas no sistema legislativo não foram recebidas pela mesa diretora da comissão. Entre elas estavam a moção de repúdio a declarações feitas por Hilton em 11 de março e o pedido de audiência pública para discutir liberdade de expressão de mulheres.
A presidente alegou que os documentos apresentavam inadequações regimentais e informou que a secretaria fará nova análise técnica. Integrantes da oposição contestaram a justificativa e afirmaram que houve prejuízo à isonomia no processo legislativo.
Após a reunião, Zanatta e outras parlamentares concederam entrevista no Salão Verde da Câmara. A deputada anunciou a apresentação de representação no Conselho de Ética contra Hilton por possível quebra de decoro parlamentar, com base em publicações feitas nas redes sociais. Também protocolou recurso ao presidente da Câmara, Hugo Motta, questionando a legalidade da eleição que conduziu Hilton ao comando da comissão.
A votação foi realizada em 11 de março, com 21 parlamentares presentes. Segundo Zanatta, foram registrados 12 votos em branco e 10 votos na candidata proclamada eleita. A presidência da comissão informou que os requerimentos poderão entrar na pauta da próxima reunião, caso sejam considerados adequados ao regimento.
Com informações do Jornal Razão.