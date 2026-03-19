A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) cortou o microfone da deputada Júlia Zanatta (PL-SC) durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, nessa quarta-feira (18). A interrupção foi registrada em vídeo. Segundo parlamentares da oposição, além de impedir a fala da colega, a presidente do colegiado também barrou a tramitação de requerimentos apresentados pelo grupo.

De acordo com as deputadas, propostas protocoladas no sistema legislativo não foram recebidas pela mesa diretora da comissão. Entre elas estavam a moção de repúdio a declarações feitas por Hilton em 11 de março e o pedido de audiência pública para discutir liberdade de expressão de mulheres.

A presidente alegou que os documentos apresentavam inadequações regimentais e informou que a secretaria fará nova análise técnica. Integrantes da oposição contestaram a justificativa e afirmaram que houve prejuízo à isonomia no processo legislativo.