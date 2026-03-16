Dorival Júnior minimizou a pressão sobre o seu trabalho no Corinthians Paulista após o empate no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador afirmou que dá pouca relevância às críticas e disse estar focado apenas em cumprir o trabalho à frente do clube.

"Dou muito pouca importância (à pressão). Me preocupo com o meu trabalho e com a responsabilidade de estar à frente de um clube como o Corinthians", disse Dorival, após o empate com o Santos.

Críticas internas