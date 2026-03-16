Um acidente entre uma ambulância e um carro deixou oito pessoas feridas na tarde de sábado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Leia mais: Morador de rua morre atropelado por ambulância na madrugada

A ambulância bateu contra um veículo de passeio e tombou na sequência no meio da rua. Segundo a prefeitura municipal, o episódio ocorreu por volta das 13h na avenida Robert Kennedy, no bairro Assunção, em frente ao Clube Mesc.