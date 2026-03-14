Neste sábado (14), o inquérito das fake news completa mais um aniversário e chega aos sete anos de tramitação ainda em uso e em meio a uma crise sem precedentes no STF (Supremo Tribunal Federal), que foi dragado para o escândalo do Banco Master.

Se a investigação já acumula controvérsias desde que surgiu -seja por ordens consideradas abusivas ou pelo seu formato e abrangência-, sua prolongação no tempo, com uso recente, gerou reação da advocacia, ampliando o movimento de desgaste da corte, que vem sendo cobrada publicamente a adotar, por exemplo, um código de conduta.

Instaurado em março de 2019, pelo então presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, de ofício e sem sorteio da relatoria -que foi dada ao ministro Alexandre de Moraes-, a investigação foi criticada desde o início.