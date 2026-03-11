O Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuello marcou o gol do Atlético no primeiro minuto de jogo. O Atlético está em 12° lugar, com 5 pontos. Já o Internacional está em 18° lugar, com 2 pontos.

Atlético-MG se segura em meio a pressão e vence a primeira. O gol no começo não garantiu ao Atlético-MG um jogo tranquilo. O Internacional pressionou bastante, especialmente no segundo tempo, mas o time mineiro contou com Everson, que segurou o ataque colorado, e venceu sua primeira no Campeonato Brasileiro.