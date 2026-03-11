A CBF e a MBRF assinaram contrato para que a Sadia seja patrocinadora das seleções brasileiras. O novo acordo vai até 2030 e marca uma retomada do relacionamento entre as partes após dez anos.

A Sadia deixou de patrocinar a CBF em 2016, em meio às investigações do FifaGate. Agora, faz um movimento parecido ao da Volkswagen de reconstrução de relacionamento. Só que com um contrato com o dobro da duração do assinado pela montadora de carros.

"Qualquer coisa que tenha acontecido no passado de ruim ficou para trás. A nossa relação com a seleção brasileira, como ativo que se renova a cada ciclo, mas com a própria CBF, está sendo especial. Estamos animados com esse capítulo que vamos escrever juntos", disse à reportagem Luiz Franco, diretor de Marketing e Inovação da MBRF.