- O ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11) que a seleção de seu país não irá participar da Copa do Mundo de 2026 por causa da morte do aiatolá Ali Khamenei após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Considerando que esse regime corrupto (dos Estados Unidos) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo", disse o ministro à televisão estatal.

Na quarta-feira (11), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu que receberia sem obstáculos a seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e no México.