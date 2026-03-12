A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi eleita nessa quarta-feira (11) presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Primeira transsexual a assumir a cadeira de presidente da CMulher recebeu 11 votos favoráveis, enquanto 10 parlamentares votaram em branco.
Hilton substituirá a também deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) no comando do colegiado. A nova composição da mesa terá Laura Carneiro (PSD-RJ) como primeira vice-presidente, Adriana Accorsi (PT-GO) como segunda vice e Socorro Neri (PP-AC) como terceira vice.
Após a eleição, a parlamentar afirmou: “Assumir essa presidência é uma responsabilidade gigantesca. Assumir-la incomodando essa trupe nojenta e odiosa demonstra a gravidade da situação em que nosso país se encontra”.
Em publicação nas redes sociais, Hilton declarou ter firmado um “compromisso por todas as mulheres” e disse que a votação ocorreu em meio a protestos de ”LGBTfóbicos e defensores do PL do Estupro, do PDL da Pedofilia e dos red pills”. Ela também rebateu críticas da oposição à sua escolha para o cargo.
“Estamos em uma onda de feminicídios, a misoginia não para de crescer, o judiciário está relativizando o estupro de vulnerável e a pedofilia, entre tantos outros. Mas o problema, para a direita e para algumas autointituladas ‘feministas’, é eu, uma mulher trans, assumir a presidência da Comissão da Mulher”, afirmou.
