A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi eleita nessa quarta-feira (11) presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Primeira transsexual a assumir a cadeira de presidente da CMulher recebeu 11 votos favoráveis, enquanto 10 parlamentares votaram em branco.

Hilton substituirá a também deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) no comando do colegiado. A nova composição da mesa terá Laura Carneiro (PSD-RJ) como primeira vice-presidente, Adriana Accorsi (PT-GO) como segunda vice e Socorro Neri (PP-AC) como terceira vice.

Após a eleição, a parlamentar afirmou: “Assumir essa presidência é uma responsabilidade gigantesca. Assumir-la incomodando essa trupe nojenta e odiosa demonstra a gravidade da situação em que nosso país se encontra”.