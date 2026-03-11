Desde o início de 2026 o Brasil registrou 149 casos de mpox, entre confirmados e prováveis, de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado na segunda-feira (9). Nenhum óbito foi contabilizado no país neste ano.

Com 93 confirmações, o estado de São Paulo lidera o ranking nacional, seguido por Rio de Janeiro (18), Rondônia (11), Minas Gerais (11), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (3) e Santa Catarina (3). Paraná tem 2 casos. Amazônia, Ceará, Distrito Federal, Pará e Sergipe registram 1 caso cada.

O Ministério da Saúde afirma que o cenário atual não indica situação de crise e que o SUS (Sistema Único de Saúde) está preparado para diagnóstico, tratamento e monitoramento dos casos, com investigação epidemiológica e rastreamento de contágios. A pasta diz ainda que mantém vigilância ativa e acompanhamento dos pacientes.