A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento no Brasil capaz de retardar a progressão do diabetes tipo 1. O Tzield® (teplizumabe) poderá ser usado em pacientes a partir de oito anos que estejam no estágio 2 da doença, com o objetivo de adiar a evolução para o estágio 3, quando surgem os sintomas clínicos.
leia mais: Mais de 60% da população brasileira têm excesso de peso
O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Até então, o tratamento era baseado na reposição do hormônio. O teplizumabe é um anticorpo monoclonal anti-CD3 que atua modulando os linfócitos T envolvidos nesse processo, interferindo na progressão da doença antes do aparecimento dos sintomas.
A evolução do diabetes tipo 1 ocorre em quatro estágios. Nos dois primeiros, a condição ainda é assintomática, mas já é possível identificar autoanticorpos no sangue. O estágio 3 é marcado por hiperglicemia e pode incluir sinais como sede excessiva, perda de peso e fadiga. Estudos indicam que o medicamento pode adiar o diagnóstico clínico em média por dois anos.
Outros remédios aprovados
A Anvisa também aprovou outros dois medicamentos. O Datroway® é indicado para adultos com câncer de mama irressecável ou metastático, com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, que já tenham passado por terapia endócrina e ao menos uma linha de quimioterapia. Já o Andembry® (garadacimabe) foi liberado para prevenção do angioedema hereditário, doença genética rara que provoca episódios recorrentes de inchaço em diferentes partes do corpo.
Os registros foram publicados no Diário Oficial da União na última segunda-feira (9).
Com informações da Sociedade Brasileira de Diabetes e Agência Brasil