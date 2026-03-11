A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento no Brasil capaz de retardar a progressão do diabetes tipo 1. O Tzield® (teplizumabe) poderá ser usado em pacientes a partir de oito anos que estejam no estágio 2 da doença, com o objetivo de adiar a evolução para o estágio 3, quando surgem os sintomas clínicos.

leia mais: Mais de 60% da população brasileira têm excesso de peso

O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Até então, o tratamento era baseado na reposição do hormônio. O teplizumabe é um anticorpo monoclonal anti-CD3 que atua modulando os linfócitos T envolvidos nesse processo, interferindo na progressão da doença antes do aparecimento dos sintomas.