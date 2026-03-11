Três pessoas em situação de rua foram retiradas do Cemitério Santa Cruz, em Corumbá (MS), ao serem flagradas usando capelas como moradia improvisada. O trio foi removido na manhã dessa segunda-feira (9), durante fiscalização da Guarda Civil Municipal.

A equipe realizava vistoria para apurar possíveis irregularidades e reforçar a preservação do patrimônio público e o respeito aos familiares que têm entes sepultados no local.