Três pessoas em situação de rua foram retiradas do Cemitério Santa Cruz, em Corumbá (MS), ao serem flagradas usando capelas como moradia improvisada. O trio foi removido na manhã dessa segunda-feira (9), durante fiscalização da Guarda Civil Municipal.
A equipe realizava vistoria para apurar possíveis irregularidades e reforçar a preservação do patrimônio público e o respeito aos familiares que têm entes sepultados no local.
Durante a inspeção, os agentes encontraram dois homens e uma mulher instalados em algumas das capelas. Outras estruturas do cemitério também apresentavam indícios de serem utilizadas como abrigo.
As pessoas abordadas foram orientadas sobre os serviços sociais oferecidos pelo município, que incluem atendimento, apoio e encaminhamento para acolhimento.
Com informações do TopMídiaNews.