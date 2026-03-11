O vereador André Salineiro (PL), de Campo Grande (MS) apresentou projeto para que banheiros femininos em espaços públicos da cidade sejam destinados apenas a mulheres biológicas. O parlamentar pediu urgência na votação, que poderá ocorrer na sessão de 17 de março.

Segundo o vereador, a proposta surge no contexto do Mês da Mulher e, segundo ele, atende a pedidos de mulheres que defendem a medida como forma de preservar intimidade, segurança e evitar constrangimentos.

O texto prevê que a prefeitura faça adaptações necessárias em prédios públicos e fiscalize estabelecimentos privados para que cumpram a regra. A proposta também estabelece que o município não conceda apoio ou patrocínio a eventos esportivos que não considerem o sexo biológico das atletas.