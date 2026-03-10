A Polícia de Essex informou hoje que considera novas pistas nas buscas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30, que desapareceu em Brightlingsea, na Inglaterra, na última terça-feira (3).

Uma bolsa que seria da brasileira foi encontrada na rua Copperas Road, perto do porto de Brightlingsea. Segundo a Polícia de Essex, o objeto foi encontrado por um morador da região na tarde de ontem. A bolsa tem a frase "People Over Profit" (Pessoas acima de lucro, em português), que corresponde à descrição do acessório usado pela brasileira.

Câmeras de segurança também mostram uma pessoa pulando uma cerca e entrando em um estaleiro na madrugada de 4 de março. Imagens foram registradas perto de onde a bolsa foi encontrada. A polícia acredita que essa pessoa pode ser Vitória.