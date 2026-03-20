O heliponto do Sky Galleria foi o cenário escolhido para o Sunset Bike Sky. A foto registra os organizadores durante a visita técnica ao espaço que receberá o evento no dia 25 de abril, com quatro aulas especiais de spinning ao pôr do sol. Serão quatro horários disponíveis: 16h, 17h, 18h e 19h. Aos participantes é só escolher o momento ideal e viver a experiência de pedalar em um dos pontos mais altos à beira da Rodovia Dom Pedro.

As inscrições estão abertas. Para mais informações, acesse o instagram @amzsports_ .