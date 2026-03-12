O objetivo da cirurgia facial é gerar jovialidade com naturalidade, não é mesmo? De acordo com o cirurgião plástico Gerson Julio, quando realizada na idade certa, a plástica ajuda a perpetuar os traços, retardando sinais mais marcados do tempo. No entanto, o doutor pondera: Não significa que exista uma idade limite.

Mesmo em fases como a menopausa, a cirurgia não é impeditiva. Apenas exige um planejamento mais cuidadoso, com respeito ao momento do corpo e busca de resultados equilibrados e naturais.