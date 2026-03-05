O Flamengo está em negociação com o BRB para definir o futuro da parceria, em uma frente que envolve também o patrocínio no uniforme rubro-negro.

O clube e o banco estatal de Brasília têm vínculo tanto para exibição da marca, quanto para o negócio que envolve o Nação Fla, que conta com banco digital, cartão de crédito e outros serviços.

Como o BRB está no centro da crise envolvendo o Banco Master, o Flamengo é cauteloso para tomar medidas que o protejam se por acaso o BRB não conseguir manter a operação.