O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), renunciou ao mandato nesta quinta-feira (5). Em ofício encaminhado à Câmara Municipal, ele afirmou que deixa o cargo para disputar o Governo do Amapá nas eleições de outubro, conforme a exigência constitucional de afastamento até seis meses antes do pleito para candidatos que ocupam cargos no Executivo.

Nesta quarta (4), ele foi afastado do cargo por 60 dias, em uma investigação sobre suspeitas de um esquema de fraude a licitação no âmbito de contrato firmado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital do Amapá.

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro da Lua (União Brasil), assumiu a prefeitura durante o afastamento do prefeito e do vice.