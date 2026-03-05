Na tarde desta quarta (4), três aviões Airbus A380, a maior aeronave de passageiros do mundo, se encontraram no aeroporto de Guarulhos.

Duas aeronaves da Emirates já estavam no aeroporto após seus voos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, serem cancelados após ataques do Irã à cidade, em retaliação aos bombardeios realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o território iraniano.

O terceiro A380 chegou às 17h35 do mesmo dia, após a retomada das atividades do aeroporto de Dubai. É possível ver a chegada da aeronave no minuto 9h05m do vídeo acima.