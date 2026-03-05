A Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta quinta-feira (5) a madrasta Cíntia Mariano Dias Cabral a 49 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelo envenenamento dos dois filhos de seu companheiro, ocorrido em 2022 na zona oeste da cidade.

Ela foi considerada culpada pelo homicídio qualificado de Fernanda Carvalho Cabral, 22, que morreu após ingerir veneno misturado à comida, e pela tentativa de homicídio contra o irmão da jovem, Bruno Carvalho Cabral, que sobreviveu após receber atendimento médico.

A defesa informou que pretende recorrer da decisão. O advogado Carlos Augusto Santos afirmou que o júri condenou a ré com base em "prova contrária aos autos".