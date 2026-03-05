Dentes pretos brilhantes são considerados um alto padrão de beleza em partes do Vietnã desde pelo menos o final do século 19. Agora, um estudo arqueológico publicado em janeiro de 2026 na revista Archaeological and Anthropological Sciences descobriu que essa prática é muito mais antiga do que se imaginava.

Arqueólogos encontraram evidências químicas de que as pessoas escureciam permanentemente os dentes há cerca de 2.000 anos. O estudo focou em restos humanos descobertos em escavações no sítio arqueológico Dong Xa, datados da Idade do Ferro (550 a.C. a 50 d.C.).

A equipe de pesquisa usou métodos microscópicos e químicos para examinar o esmalte de vários crânios. A maior parte do conteúdo mineral correspondia à composição normal dos dentes, incluindo cálcio e fósforo, mas o que se destacava era a presença repetida de ferro e enxofre nas camadas externas do esmalte.