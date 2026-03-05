Uma nova frente deve chegar com "força acima do normal" em algumas regiões já nos próximos dias, de acordo com a previsão feita pela Climatempo.

Chuva aumenta e o calor diminui no Sul e no Sudeste. Na próxima semana, há risco de voltar a chover forte em áreas como o litoral de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e a Zona da Mata mineira, regiões já castigadas nos últimos dias diante de temporais torrenciais.

"É uma frente fria especial que deve chegar ao país com força acima do normal para esta época do ano. Essa frente fria vem junto com massa de ar frio, de origem polar e também com ciclone extratropical", disse a Climatempo.