O motorista de um ônibus morreu e seis passageiros ficaram feridos em acidente entre o veículo da viação Santa Cruz e um caminhão na rodovia Fernão Dias, na altura do km 88, na madrugada desta quarta-feira (4).

O acidente provocou a interdição de duas faixas da rodovia e dois quilômetros de lentidão no início da manhã.

O motorista ficou preso nas ferragens após a colisão traseira, ocorrida por motivos que ainda serão investigados.