Um bolão com cinco cotistas vendido na Loteria Sorte Mais Brasil, na cidade de Eusébio, no Ceará, foi o ganhador do concurso 2979 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (3). Segundo a Caixa Econômica Federal, os cotistas dividirão o prêmio principal de R$ 158.039.482,13.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53.

Houve 128 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 38.728,95. Outras 7.902 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.034,09.