Bolão de Eusébio, no Ceará, leva R$ 158 milhões da Mega-Sena
| Tempo de leitura: 1 min
Um bolão com cinco cotistas vendido na Loteria Sorte Mais Brasil, na cidade de Eusébio, no Ceará, foi o ganhador do concurso 2979 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (3). Segundo a Caixa Econômica Federal, os cotistas dividirão o prêmio principal de R$ 158.039.482,13.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53.
Houve 128 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 38.728,95. Outras 7.902 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.034,09.
Para o próximo concurso (2980), a ser sorteado na quinta (5), quem acertar os seis números pode ganhar o prêmio de R$ 45 milhões.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.