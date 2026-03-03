O Flamengo anunciou no início da madrugada desta terça-feira (3) a demissão do técnico Filipe Luís, que havia renovado o contrato com o clube no final de 2025.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional", diz nota divulgada pelo clube.

Também deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.