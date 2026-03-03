A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (3) o concurso 2979 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 158.039.482,13.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.