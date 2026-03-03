Endrick precisou de só oito jogos em dois meses no Lyon para obter números melhores do que os que teve em um ano e quatro meses no Real Madrid.

Endrick tem nove participações diretas em gols do Lyon. São cinco gols e quatro assistências para o atacante brasileiro ao longo dos seus dois primeiros meses no clube francês. Ele deu dois passes para gol no último final de semana, durante a derrota da sua equipe para o Olympique de Marselha por 3 a 2.

O atacante participou diretamente de sete gols do Real Madrid entre agosto de 2024 e dezembro de 2025. Ele fez 40 jogos pela equipe espanhola.