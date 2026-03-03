O ex-jogador Reginaldo Rivelino Jandoso, o Piá, 52, foi preso na noite desta segunda-feira (2), no bairro Residencial Real Park, em Sumaré (SP).

Piá tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à delegacia da cidade, confirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) à reportagem.

Policiais militares faziam patrulhamento quando abordaram o ex-jogador, que tem passagens por clubes como Corinthians, Santos e Ponte Preta.