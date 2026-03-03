Ex-Corinthians e Santos, Piá é preso em Sumaré após tentar fuga
| Tempo de leitura: 2 min
O ex-jogador Reginaldo Rivelino Jandoso, o Piá, 52, foi preso na noite desta segunda-feira (2), no bairro Residencial Real Park, em Sumaré (SP).
Piá tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à delegacia da cidade, confirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) à reportagem.
Policiais militares faziam patrulhamento quando abordaram o ex-jogador, que tem passagens por clubes como Corinthians, Santos e Ponte Preta.
Foi constatado um mandado de prisão em aberto contra Piá. Segundo a defesa, o mandado é da 3ª Vara Criminal de Limeira, referente a um fato ocorrido em 2018. Reginaldo foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias para cumprimento inicial em regime fechado.
A defesa informou que tenta a extinção da pena, que o ex-jogador não cometeu novos crimes, está reintegrado à sociedade e "possui comorbidades que exigem tratamento especial constante".
Esta é a quinta vez que o ex-atleta é preso. As outras quatro foram por furto de caixa eletrônico.
Veja, na íntegra, a nota da defesa
A captura de Reginaldo (Piaá) é oriunda de um mandado de prisão da 3ª Vara Criminal de Limeira referente a um fato ocorrido em 2018. O Mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado da sentença que condenou Reginaldo a 2 anos, 8 meses e 20 dias para cumprimento inicial em regime fechado.
Nesses autos estamos discutindo a extinção da punibilidade com base no Decreto de 2025, aplicável ao caso. Desde a instauração da ação penal não houve cometimento de fato criminal novo, Reginaldo encontra-se perfeitamente integrado ao convívio social, trabalha na gestão de atletas de futebol, trabalha com crianças carentes em um projeto social da região, é pai de uma menina de 6 anos, possui comorbidades que exigem tratamento especial constante.
A nossa discussão hoje no judiciário é referente a eficácia da aplicação da lei penal, no caso concreto, principalmente quando falamos que o sistema penitenciário tem por objetivo primordial a recuperação do apenado.
A disposição,
Rodrigues de Mattos Sociedade de Advogados
Pedro Henrique dos Anjos